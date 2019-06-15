"تحالف الشرعية" يعلن استهداف مواقع عسكرية للحوثيين في اليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال التليفزيون السعودي، إن تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة استهدف مواقع عسكرية للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأعلن التحالف، أنه استهدف منظومات للدفاع الجوي في صنعا، بهدف تدمير أهداف القدرات النوعية للحوثيين، بما يحقق الأمن الإقليمي والدولي، على حد وصفه.

وطالب التحالف، حسبما أورد التليفزيون السعودي، المدنيين في اليمن بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة بصنعاء، مؤكدًا أن " عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وتأتي تلك الهجمات بعد أيام من هجوم صاروخي لقوات الحوثي على مطار أبها الدولي جنوبي المملكة العربية السعودية، مما أدى لإصابة 26 شخصا، الأربعاء، وقال المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن العقيد تركي المالكي، الجمعة، إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت وأسقطت طائرات "مسيرة" بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها الدولي.