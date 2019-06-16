لاريجاني يتهم أمريكا بأحداث خليج عُمان ويوضح السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—اتهم علي لاريجاني، رئيس مجلس الشورى في إيران، الولايات المتحدة الأمريكية بالوقوف وراء "العمل التخريبي" الذي طال ناقلتي نفط في خليج عُمان وذلك لتبرير أعمال عدائية على حد تعبيره.

وقال لاريجاني وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "الإجراءات ضد ناقلات النفط في بحر عمان كانت مشبوهة.. هذه التدابير تضاف الى الحظر الاقتصادي لأنهم عجزوا عن الحصول على نتيجة من الحظر.. وبالنظر إلى السجل التاريخي لأمريكا، فان الأمريكيين استهدفوا سفنهم بالقرب من اليابان لتقديم مبررات للأعمال العدائية في أعقاب الحرب العالمية".

وأضاف: "القسم الذي يدعو الى السخرية يكمن في تصريحات بومبيو، والذي نصح إيران بأن تستخدم الدبلوماسية ضد التدابير السياسية والدبلوماسية، في الوقت الذي تتخذ امريكا الاجراءات الارهابية الاقتصادية وتفرض أشد أنواع الحظر ضد الشعب الايراني وفقا لما أعلنه بومبيو".

وأضاف: "هل هذه خطوة دبلوماسية. وهل انتهاك الاتفاق النووي والحرب الاقتصادية ضد الشعب الإيراني هو عمل سياسي؟ هل اجراءات أمريكا في فنزويلا ضد رئيس البلاد خطوة سياسية ودبلوماسية؟"