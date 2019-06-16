القدس (CNN)-- أدانت محكمة إسرائيلية سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الاتهامات الموجهة لها بإساءة استخدام المال العام، وذلك على خلفية طلبها طعام بقيمة تصل إلى 50 ألف دولار، رغم وجود طباخ خاص بمنزل رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وستدفع زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غرامة قدرها 55000 شيكل أي ما يعادل (15200 دولار) كجزء من اتفاق الإقرار، الذي أعلن يوم الأربعاء الماضي.

وأسقطت المحكمة تهمة التزوير عن زوجة نتنياهو، فيما اعترفت بجريمة أقل خطورة تتمثل في استغلال خطأ شخص آخر.

وفي رد قصير على قرار القاضي، قالت سارة نتنياهو أمام المحكمة، "لقد عانيت بما فيه الكفاية".\

وشملت القضية طلب وجبات طعام إلى مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بقيمة 175000 شيقل (أقل بقليل من 50000 دولار)، دفعت بأموال الدولة، وفقا لقرار الاتهام.

وبموجب القانون الإسرائيلي، فإن تلك الطلبات تعد غير قانونية، بسبب توظيف طباخ خاص في مقر إقامة رئيس الوزراء، ويعمل على تقديم الطعام لرئيس الوزراء وزوجته وضيوفهم.

وقالت ممثلة النيابة جيني أفني أمام المحكمة، الأحد، إن "أهمية الحكم هي أن الشخص المسموح له باستخدام الأموال العامة لا يستطيع القيام بكل ما قد يرغب في فعله، إن أخذ مبالغ كبيرة من المال العام لسنوات عديدة ضد القواعد والمراسيم العامة يعد جريمة جنائية".