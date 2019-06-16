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نشر الأحد ، 16 يونيو / حزيران 2019

أول ظهور لعمر البشير بعد عزله من رئاسة السودان

جاء بانقلاب ورحل بانقلاب.. من هو عمر البشير؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ظهر الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، الأحد، لأول مرة منذ عزله إثر مظاهرات عارمة شهدتها البلاد، مرتديا اللباس التقليدي وعمامة بيضاء.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية: "وجهت نيابة مكافحة الفساد في التحقيقات المالية بالخرطوم، اليوم تهما تندرج تحت مواد النقد الاجنبي والثراء الحرام ومخالفة امر الطوارئ وحيازة نقد سوداني يتجاوز المبلغ المسموح به للرئيس المخلوع عمر البشير".

ونقل تقرير الوكالة على لسان مصدر بالنيابة العامة قوله: "تم اخطار الرئيس المخلوع بحقه في استئناف التهم خلال اسبوع من الان لوكيل اول النيابة، وانه في حالة رفض الاستئناف، يستأنف لوكيل النيابة الأعلى والذي يعتبر قراراه نهائيا قبل ان يحال الملف للمحكمة المختصة".

وأضاف البيان: "تم توجيه التهم بحضور الرئيس المخلوع شخصيا وممثلي الدفاع علي راسهم مولانا احمد ابراهيم الطاهر والاستاذ محمد الحسن الامين والاستاذ هاشم ابو بكر الجعلي".