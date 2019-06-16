مصدر لـCNN: السعودي مرتجى قريريص أعفي من الإعدام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشف مصدر لشبكتنا أن السعودي مرتجى قريريص، أعفي من الإعدام وأنه يقضي مدة محكوميته بالسجن لـ12 عاما، لافتا إلى أنه سيطلق سراحه بعد ثلاث سنوات بعد احتساب الفترة التي أمضاها في السجن.

وحاولت CNN التواصل مع الحكومة السعودية للتعليق على الموضوع، إلا أنها لم تعلق على طلبات سابقة من شبكتنا بقضية قريريص.

ويذكر أن مرتجى قريريص عندما كان عمره 10 سنوات، احتجاجات من أجل حقوق الأقلية الشيعية في المملكة العربية السعودية، واعتقلته السلطات السعودية عندما كان عمره 13 عاما، واستغرق الأمر 4 سنوات بعد اعتقاله لتوجيه اتهامات إليه منها الانضمام لمنظمة إرهابية.

الآن، أصبح عمره 18 وكان يواجه إمكانية الحكم عليه بالإعدام بعدما طالبت النيابة بتلك العقوبة. ويأتي ذلك بعد أقل من شهرين من إعلان السلطات السعودية تنفيذ أحكام بالإعدام على 37 شخصا، أغلبهم من الشيعة بحسب منظمات حقوقية.