دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكد أحمد نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي خبر وفاة والده، الاثنين، مكتفيا بالقول "أبي عند الله نلتقي" وذلك في تدوينة على صفحته بفيسبوك.

وعلق يوسف القرضاوي، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والذي يعتبر الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، بتغريدة على صفحته بتويتر: "(من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) رحم الله الرئيس المصري الصابر المحتسب الدكتور محمد مرسي.. أول رئيس مصري ينتخبه الشعب بإرادة حرة.. مات صابرا محتسبا.. وقد عانى في محبسه ما عانى.. اللهم تقبله عندك شهيدا راضيا مرضيا.. وعجل بكشف الغمة عن الأمة".

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي القرة داغي قال: "حَكَمتَ فعَدلتَ فسُجنتَ فقُتِلتَ !محمد مرسي"، في حين قال محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري الأسبق للشؤون الخارجية في تغريدة: "رحم الله الدكتور محمد مرسى وألهم آله وذويه الصبر والسلوان".

وكان التلفزيون المصري الرسمي بث في شريط عاجل أن مرسي طلب الكلمة خلال جلسة محاكمته وتحدث، وعقب رفع الجلسة أصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها، وأن الجثمان نقل إلى المستشفى وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.