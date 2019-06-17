دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت قناة المسيرة إن قوات الحوثيين شنت هجوما جديدا بطائرة مسيرة على مطار أبها جنوبي المملكة العربية السعودية، وذلك بعد ساعات من إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية إحباط هجوم آخر على مطار أبها باستخدام طائرة مسيرة.

وأضافت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين في اليمن، أن حركة الملاحة توقفت بالمطار، فيما لم يصدر عن السعودية أي تأكيد أو نفي لصحة هذا الخبر حتى الآن.

وكانت قوات الحوثيين استهدفت مطار أبها الدولي، جنوبي السعودية، الأربعاء الماضي، بهجوم صاروخي، مما أسفر عن إصابة 26 شخصا، حسبما أعلنت المملكة، وقالت حركة الحوثي، السبت، إنها شنت هجمات بطائرات مسيرة على مطاري أبها وجازان بجنوب السعودية.

وأعلن العقيد تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت سابق، قصف مواقع عسكرية تابعة لقوات الحوثيين في صنعاء.