"يخزنونه في كل مكان".. نظرة لـCNN على إدمان القات في اليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نيوز"، التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله (الحوثيون)، الإثنين، أن موقعها الإلكتروني تعرض لاختراق من قبل قراصنة، وذلك بعد نشر خبر عن تهديد قيادي حوثي بإطلاق صواريخ على مصر والسودان.

وقال رئيس مجلس إدارة الوكالة ورئيس تحريرها محمد المنصور إن "موقع وكالة الأنباء اليمنية سبأ لاختراق من قبل قراصنة ونشر أخبار لا أساس لها من الصحة".

وأضاف المنصور أنه "تم استعادة موقع الوكالة بعد أن تم اختراقه من قبل جهات معادية، ونشر خبر كاذب عن مقابلة مع رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط". وتابع بالقول إن الفريق الهندسي بالوكالة "قام باتخاذ اللازم".

جاء ذلك بعد نشر خبر على موقع الوكالة نسب إلى المشاط قوله إن "أي موقع نفطي أو سفينة تحمل النفط في البحر الأحمر وبحر العرب، أهداف مشروعة لنا حتى يتوقف عدوان"، دول التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن.

كما نسب الخبر إلى المشاط تهديده باستهداف مطارات دول التحالف بالصواريخ والطائرات بدون طيار، وتهديد بإطلاق صواريخ على مصر والسودان حتى تنسحب الدولتان من التحالف.

من جانبه، قال ضيف الله الشامي وزير إعلام حكومة الحوثيين، غير المعترف بها، إن "دول العدوان لجأت إلى التلفيق والكذب من خلال اختراق إلكتروني لموقع وكالة الأنباء اليمنية سبأ، تم فيه نشر خبر لا يمت للحقيقة بصلة لبضع دقائق معدودة".

وأضاف الشامي أن "ما تم نسبته للرئيس مهدي المشاط غير صحيح وسنجري تحقيقا كاملا في ذلك"، وفقا لما نقلته قناة "المسيرة" اليمنية التابعة للحوثيين.