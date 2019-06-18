تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين للحوثيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن قوات التحالف اعترضت وأسقطت طائرتين مسيرتين تحملان متفجرات أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة العربية السعودية، إحداهما كانت تستهدف منطقة سكنية في أبها جنوبي المملكة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأضاف المالكي، بحسب الوكالة، أن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم، وقد تم كشفها واسقاطها، وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا فإننا نؤكد أيضاً أننا مستمرون في تحييد القدرات الحوثية العدائية"، على حد قوله.

وكانت قوات الحوثيين التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء، أعلنت استهداف مطار أبها، في هجمات عدة خلال أقل من أسبوع.