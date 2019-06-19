مصادر لـCNN: استهداف شركة نفطية بصاروخ كاتيوشا في البصرة بالعراق

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكد مصدر أمني استهداف مقر شركة حفر نفطية في البصرة بالعراق بصاروخ كاتيوشا، صباح الأربعاء، الأمر الذي أدى إلى إصابة شخصين عراقيين، وفقا لمسؤولين.

وأوضح المصدر لـCNN أن الصاروخ استهدف شركة جنوب البصرة النفطية في مدينة البصرة، في حين لفت مسؤول بتصريح لـCNN أن موقع الشركة المستهدفة يعتبر مقرا لعدد من الشركات النفطية الدولية من بينها شركة اكسون موبيل الأمريكية.

وفي حادث منفصل سقط صاروخ كاتيوشا قرب قاعدة عسكرية أمريكية شمال مدينة الموصل دون التسبب بأي أضرار بشرية أو مادية وفقا لمسؤولين أمنيين في المدينة بتصريحات لـCNN.

ولم تتبنى أي جهة مسؤولية إطلاق الصواريخ في الحادثتين السابقتين.

ويذكر أن مدينة البصرة تبعد 330 ميلا (نحو 531 كيلومترا) على العاصمة العراقية، بغداد، في حين تبعد الموصل 267 ميلا (نحو 429 كيلومترا) عن العاصمة.