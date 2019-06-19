دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الأربعاء، على تقرير محققة الأمم المتحدة الخاصة بشأن قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، معتبرا أن التقرير يتضمن "تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها".

وقال الجبير، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، إنه "لا جديد.. المقررة في مجلس حقوق الإنسان تكرر في تقريرها غير الملزم، ما تم نشره وتداوله في وسائل الإعلام"، مضيفا أن "تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان يتضمن تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته".

وأوضح الجبير أن "المحاكمات الجارية في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية"، وقال إن "قيادة المملكة وجهت بإجراء التحقيقات اللازمة، والتي أدت إلى إيقاف عدد من الأشخاص المتهمين بالقضية والتحقيقات مستمرة والمحاكمات جارية".

وأكد الجبير أن "الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة"، مشددا على رفض "أي محاولة للمساس بقيادة المملكة أو إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة أو التأثير عليه بأي شكل كان". وقال: "نؤكد أن سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر لا مساومة فيه".

وأعلنت أغنيس كالامارد، محققة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، الأربعاء، أن المملكة العربية السعودية هي "المسؤولة عن القتل العمد لخاشقجي"، ورغم عدم توصل تقريرها إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن يتحمل المسؤولية، دعا التقرير إلى فرض عقوبات على ولي العهد وأصوله الشخصية خارج المملكة "إلى حين تقديم أدلة تظهر وتؤيد أن لا علاقة له في هذا الإعدام".