الحرس الثوري الإيراني: اسقاط الطائرة الأمريكية الموجهة رسالة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني، إن اسقاط الطائرة الموجهة الأمريكية، الخميس، يحمل رسالة مهمة متمثلة بأن "لمدافعين عن الوطن الاسلامي جاهزون للرد على اي تجاوز او اعتداء"، على حد تعبيره.

ونقلت وكالة لأنباء الإيرانية الرسمية على لسان سلامي قوله: "الطائرة الأمريكية اسقطت فجر اليوم بعد اختراقها لأجواء الجمهورية الاسلامية مقابل منطقة جبل مبارك في محافظة هرمزكان من قبل منظومة الدفاع الجوي الايرانية التابعة لحرس الثورة الإسلامية".

وأكد مسؤول أمريكي لـCNN أن الطائرة الموجهة من طراز "MQ-4C" استهدفت من قبل الحرس الثوري في الأجواء الدولية واسقطت فوق مضيق هرمز.

وكانت إيران قد قالت إن الطائرة الأمريكية المستهدفة من طراز "غلوبال هوك".