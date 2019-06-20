دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعاد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، نشر تغريدة سابقة لاغنس كالامار، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات التعسفية والمنفذة خارج نطاق القضاء، نشرتها العام 2015، وذلك على خلفية التقرير الذي أصدرته بصورة مستقلة حول مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت اغنس في التغريدة المنشورة إن "المملكة العربية السعودية تقاضي أي أحد يقارن نظامها القضائي بنظام داعش".

وقال الأمير عبدالرحمن في تعليق على صورة لتغريدة كالامار: "رغم وضوح ردي سأرد عليك لمرة أخيرة:-هي ليست مفوضة من الUN وتقريرها غير ملزم ..ولا يعتد به في غياب وجهة النظر السعودية.. أمّا عدم التعاون معها فقد اظهرت ما يوضح (عدم الحياد والحكم السيء المسبق على السعودية) وقد أثر هذا بشكل جلي على تقريرها.. مثل ما يؤثر ما بين القوسين على آرائك".

وكان عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية قد تطرق لموضوع تغريدات كالامار، حيث قال: "إن ما تضمنه التقرير من ادعاءات واتهامات زائفة يؤكد بأنها نابعة من أفكار ومواقف مسبقة لدى السيدة كالامار بشأن المملكة، ومن دلائل ذلك تعمد السيدة كالامار ومنذ الأيام الأولى للحادثة (مقتل خاشقجي) في إلقاء التهم على المملكة دون أدنى دليل، حيث بدأت وفي اليوم الثالث من الحادثة المؤلمة بنشر تغريدات تتهم المملكة فيها بالمسؤولية عن عملية القتل، وبأنها تتستر على الجريمة".

وأضاف الجبير في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية، نشرت فجر الخميس: "كما وصفت (كالامار)بيان المدعي العام في المملكة بأنه غير مقبول وشككت في نزاهة التحقيقات، وذلك دون أدنى اعتبار لما تفرضه عليها مدونة قواعد السلوك من الالتزام بتقييم مهني ومحايد للوقائع، وهذا يطرح تساؤلاً مهماً حول مدى أهلية السيدة كالامار لتقديم تقرير موضوعي ومحايد عن هذه القضية".