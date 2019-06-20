ترامب: أشعر أن إيران أسقطت الـ"درون" الأمريكية بـ"الخطأ"

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تكون إيران أسقطت الطائرة الأمريكية دون طيار (درون) في خليج عُمان عن عمد، موضحا أنه يعتقد أن "جنرالا أو شخصا ما قد ارتكب خطأ".

وقال ترامب، للصحفيين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن الولايات المتحدة لديها أدلة موثقة على أن الـ"درون" الأمريكية كانت تحلق في المجال الجوي الدولي، نافيا ما أعلنته إيران عن أن الطائرة انتهكت مجالها الجوي.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة سترد على الهجوم أم ستخوض حربا مع إيران، قال ترامب: "من الواضح، كما تعلمون، أننا لن نتحدث عن ذلك كثيرا. سوف تكتشفون ذلك. لقد ارتكبوا خطأ كبيرا للغاية".

لكنه عاد لاحقا في إجابة على سؤال آخر ليقول إنه يشعر أن إيران أسقطت الطائرة الأمريكية بطريق الخطأ، مضيفا أنه "من الصعب تصديق أنه كان عملا مقصودا".

وتابع بالقول: "أتصور أنه كان جنرالًا أو شخصًا ما ارتكب خطأ بإطلاق النار... أعتقد أنه من الممكن أن يكون شخصا غبيا غير منضبط. لقد كانت خطوة حمقاء للغاية، يمكنني أن أخبركم ذلك". وأكد ترامب أن كون الطائرة بلا أي أشخاص على متنها قد صنع "فرقا كبيرا كبيرا".

في الوقت نفسه، نفى ترامب ما يتردد عن أن "مستشاريه الصقور" (المتشددين) يقودونه إلى الحرب. وكرر ترامب وجهة نظره بشأن إنهاء الحروب المفتوحة، لكنه وصف إسقاط الطائرة الأمريكية من قبل إيران بأنه "استفزاز جديد".

وكان ترامب تحدث في جلسات خاصة خلال الأسابيع الماضية عن أنه غير مهتم بالخوض في صراع خارجي آخر، وكان محبطًا في الماضي من أن بعض مستشاريه يبدو أنهم يستخدمون خطابا أكثر صرامة.