دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت اغنس كالامار، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات التعسفية والمنفذة خارج نطاق القضاء، إن التسجيلات التي استمعت لها بقضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، بقنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، لا تشير إلى وقوع حادث.

وأوضحت كالمار في مقابلة مع CNN: "تمكنت من الاستماع إلى نحو 45 دقيقة من التسجيل، ليس أكملها لعملية إعدام خاشقجي.. ما تظهره 7-10 دقائق هو أولا ازدياد الخوف الذي مر به خاشقجي من لحظة دخوله والبدء باستيعاب أن هناك أمرا سيئا سيحدث وحتى النهاية، وثانيا هو حقيقة أنه لم يكن هناك محاولة من الأشخاص في الغرفة أو أي أمر يظهر أن الحادث عرضي، في الوقت الذي تقول فيه السلطات السعودية إن ما حصل هو حادث، فلا شيء في التسجيل يظهر أن ما وقع كان حادثا.."

وردا على تغريدات وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، والتي وصف فيها التقرير بأنه "متناقض" ولا يحتوي على أدلة، قالت كالامار: "لم يقدم (الجبير) أي تفاصيل وهذا بيان عام جدا، والدولة من البداية أنكرت أن القتل كان قتلا نفذته الدولة، ومن المؤسف أن السعودية لا تريد تحمل مسؤوليتها كدولة وتحمل المسؤولية لـ11 شخصا.."

وأضافت: "اعتقد أن من المهم التأكيد على حقيقة أن قتل السيد خاشقجي كان قتل دولة وأن القتل وظروف القتل تعني وقوع عدد آخر من الخروقات بما فيها خرق القوانين الدولية تتحمل الدولة السعودية مسؤوليتها، وهذه نقطة مهمة أريد إيضاحها".

وتابعت قائلة: "المسألة الثانية، من أمر بالقتل، هي مهمة بالطبع، وهذا أمر لا أستطيع الإجابة عليه وهو ليس هدف تحقيقي، المهم هو أنه وفيما يتعلق بمسؤولية مسؤولين رفيعين فهناك نطاق واسع للمسؤوليات تحمل معها مسؤولية تجريمية ومن أمر بالقتل سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وهناك أسئلة حول من علم باحتمال القتل ولكنه فشل باتخاذ إجراءات ومن كان يعلم بمخاطر التصعيد ولكنه فشل في اتخاذ إجراءات تحول دون ذلك فيما يتعلق بحماية السيد خاشقجي وغيره.."