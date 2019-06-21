دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—جدد الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، الخميس، هجومه على السلطات المصرية في أعقاب وفاة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، مخاطبا السلطة في مصر والنظام القضائي فيها قائلا: "فلتستعر الجحيم للقصاص من الظالمين".

وتابع اردوغان وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "بينما كان مرسي يصارع الموت في قاعة المحكمة لمدة 25 دقيقة، لم تطلب الإدارة المصرية الظالمة ولا قضائها، الطبيب ولا أي شيء آخر، وانتظروا موته"، واصفا وفاة مرسي، بـ"الخاتمة المشرفة".

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري قد عبّر وفقا لما نقله التلفزيون المصري الرسمي، الخميس، عن "استنكاره للتصريحات المتكررة غير المسؤولة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول مصر، وذلك شأن وفاة محمد مرسي من خلال ادعاءات واهية تتضمّن التشكيك في وفاته الطبيعية بل والاتهام بقتله، والتلويح بإثارة الأمر دوليًا، وغير ذلك مما تفوه به من تجاوزات فجّة في حق مصر".

وأكد شكري: "التصريحات لا ترقى لمستوى التعليق الجاد عليها، مؤكدا استعداد مصر للتصدي لأي تهديدات، وإن كانت جوفاء ولا تقيم لها وزنا"، مؤكدا على أن "الأمر بات مكشوفا يومًا بعد يوم من حيث رغبة أردوغان في التغطية على تجاوزاته الداخلية والدخول في مهاترات عبثية لخدمة وضعه الانتخابي والعمل حصرًا نحو اختلاق المشاكل".