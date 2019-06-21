دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكد الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي على دعم بلاده للقرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية بالضغط على إيران والعقوبات الصارمة ضد طهران.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات للأمير السعودي، قال فيها: "سعدت اليوم بلقاء السيد براين هوك المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، لبحث آخر التطورات والأوضاع تجاه الجهود المبذولة للتصدي للنشاطات الإيرانية العدائية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة".

وأضاف: "تم التأكيد لدى لقائي المبعوث الأمريكي الخاص على دعم المملكة لقرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض العقوبات الصارمة على إيران بسبب انتهاكاتها وأعمالها الإرهابية في المنطقة ومناقشة هجماتها الأخيرة على المملكة".

وأردف: "بحثت مع المبعوث الأمريكي الخاص ما تقوم به إيران في اليمن من نشر إرهابها ونظامها العدائي متخذة اليمن مركزاً رئيسياً لها ومتناسية كافة النواحي الإنسانية للشعب اليمني".

وتأتي تغريدات نائب وزير الدفاع السعودي في الوقت الذي ترتفع فيه حدة التوتر بين واشنطن وطهران، وإعلان الحرس الثوري لإيران إسقاط طائرة دون طيار أمريكية قال إنها اخترقت المجال الجوي لإيران، وهو الأمر الذي ينفيه الجيش الأمريكي الذي يؤكد أن الطائرة كانت تحلق في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز وخليج عُمان.