واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، الأنباء التي ترددت عن أن الولايات المتحدة كانت ستوجه ضربة عسكرية لإيران بعدما أسقطت طائرة أمريكية بدون طيار (درون)، الخميس، لكن جرى إلغائها.

وقال ترامب، عبر حسابه على تويتر، إن الإيرانيين أسقطوا طائرة بدون طيار بدون طيار تحلق في المياه الدولية. لقد كنا متأهبين ومستعدين للثأر الليلة الماضية في 3 مواقع مختلفة، وعندما سألت: كم عدد الذين سيموتون؟ كانت الإجابة من جنرال 150 شخصا يا سيدي".

وأضاف: "قبل 10 دقائق من توجيه الضربة أوقفتها"، مرجعا السبب إلى أن توجيه الضربات وما ستسفر عنه من سقوط قتلى إيرانيين "لا يتناسب مع إسقاط طائرة بلا أحد على متنها". وتابع بالقول: "أنا لست في عجلة، جيشنا أعيد بناؤه، وجديد، وعلى استعداد للذهاب، وهو الأفضل في العالم إلى حد بعيد".

وأكد ترامب أن العقوبات التي تفرضها بلاد على إيران "قاسية وأُضيف المزيد الليلة الماضية". وقال: "لا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية، ليس ضد الولايات المتحدة، وليس ضد العالم!".

وحمل ترامب سلفه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مسؤولية التوصل إلى اتفاق "فظيع" مع إيران، مضيفا أن الإجراءات التي اتخذها منذ وصوله للسلطة أضعفت الدولة الإيرانية.