أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون القانونية لايا جنيدي، الأحد، إن طهران ستعمل على بدء إجراءات قانونية في مجلس الأمن الدولي ضد الولايات المتحدة بعد دخول طائرة استطلاع أمريكية إلى المجال الجوي الإيراني قبل إسقاطها، الخميس الماضي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا.

وأضاف نائب الرئيس الإيراني، أن بلاده تعتبر أن الولايات المتحدة تجاهلت سيادة إيران المنصوص عليها لفي ميثاق الأمم المتحدة.

وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية، قال جنيدي، إن "العدوان على حدود إيران وداخل مجالها الجوي غير مقبول ولن يتم التسامح معه"، لكنه أضاف أن بلاده ستبذل الجهود لتجنب الحرب.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن الطائرة الأمريكية التي أسقطتها طهران، الخميس الماضي، كانت في المجال الجوي الدولي، بحسب تأكيد قائد القوات الجوية الأمريكية في مؤتمر صحفي للبنتاغون، فيما شكك وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في هذه التصريحات الأمريكية، حيث كتب على تويتر، السبت، "خرائط جديدة مع إحداثيات مفصلة تبين أن طائرة أمريكية بدون طيار دخلت أجواء المياه الإقليمية الإيرانية.

وقال جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الأمن القومي، إنه من المقرر أن تفرض واشنطن عقوبات جديدة على طهران، الاثنين، فيما أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو استعداد الولايات المتحدة للحوار مع إيران إذا تخلت عن العنف، على حد وصفه.