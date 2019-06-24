الجبير: لم يكن هناك تفويض لقتل خاشقجي ولا نعرف مكان جثته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر المحامي وعضو مجلس الأمة الكويتي الأسبق، ناصر الدويلة، الأحد، صورة تجمع الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى جانب الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله.

وقال الدويلة في تعليق على الصورة: "رحم الله جمال خاشقجي كان يردد دائما عبارته المشهورة " قل كلمتك و امشي ’لكنه دفع حياته ثمنا لحرية التعبير وحقه بالرأي الحر‘".

الإعلامية اللبنانية غادة عويس، أعادت نشر الصورة مع تعليق قالت فيه: "يا الله! أذكر ذاك اليوم جيدا. كان عيد الجزيرة قبل عامين ونصف العام فقط وكان الاستاذ جمال خاشقجي رحمه الله ضيفاً في الحفل العشرين والدكتور عبدالخالق عبدالله هداه الله ضيفي بما وراء الخبر".

ورد عبدالخالق عبدالله على تعليق عويس بتغريدة على صفحته بتويتر، قال فيها: "يا ست غادة عويس، قناة الجزيرة التي حضرت احتفالها وغادة التي استضافتني قبل نحو سنتين لم تكن متنمرة وكانت التعليمات لهما ان الامارات خط احمر ولم تكن غادة والجزيرة تتلقى معلوماتها وتعليماتها من استخبارات قطر كما اصبحت عليه اليوم. عبدالخالق لم يتغير بل غادة والجزيرة تغيرتا".

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