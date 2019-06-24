"سقوط أردوغان عن خيل" تداول واسع لفيديو قديم.. ومغردون: نتيجة حتمية

أردوغان يسيطر على الصندوق السيادي التركي.. تعرّف على ثرواته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية مقطع فيديو سابق يظهر سقوط الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن خيل خلال محاولة امتطائه، في تسجيل لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من تاريخ تسجيله أو مصداقيته.

تداول مقطع الفيديو خلال الأيام القليلة الماضية جاء بالتزامن مع إعادة الانتخابات التي شهدتها مدينة إسطنبول التركية بعد انتخابات مار/ اذار التي رفضها حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه أردوغان وسط اتهامات بالتزوير.

وفاز المرشح عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، فيما وصف بـ"ضربة قوية" لأردوغان باعتبار إسطنبول هي المدين التي انطلقت منها مسيرته المهنية التي قادته إلى قمة السلطة في تركيا.

وعلّق أردوغان على هذه النتائج وفوز المعارضة في إسطنبول بسلسلة تغريدات قال فيها: "أهنئ أكرم إمام أوغلو الفائز بالانتخابات وفق النتائج غير الرسمية.. الإرادة الوطنية تجلّت مرة أخرى اليوم وأتمنى أن تعود نتيجة انتخابات بلدية إسطنبول بالخير على المدينة"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي وردت على مقطع الفيديو هذا: