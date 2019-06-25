الجبير: لم يكن هناك تفويض لقتل خاشقجي ولا نعرف مكان جثته

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أوضح مصدر يسافر مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، المواضيع التي تناولها الأخير في الجولة التي يزور بها المملكة العربية السعودية.

وقال المصدر إن قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لم تطرح في حديث بومبيو مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لافتا إلى أن لقاء بومبيو مع الملك سلمان "كان قصيرا".

ولا تتوافر معلومات إن طرح بومبيو موضوع خاشقجي في الحديث مع ولي العهد السعودي، بعد التقرير الأخير لاغنس كالامار، وكان قد تطرق للموضوع سابقا في لقاءات جمعته بالعاهل السعودي وولي عهده.

وقالت المتحدة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغن اوتراغوس، قالت في بيان إن "وير الخارجية والملك وولي العهد ناقشوا التوترات المتصاعدة في المنطقة والحاجة إلى أمن ملاحي أكبر للسماح بحرية الإبحار في مضيق هرمز، واتفقوا على أهمية العمل معا مع مجلس التعاون الخليجي للتصدي للخطر الإيراني في كامل المنطقة وتحميل النظام الإيراني مسؤولية تصرفاته".