أردوغان يصادق على قانون خدمة عسكرية جديد للأتراك المكلفين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، على قانون الخدمة العسكري الجديد الذي يحدد مدة الخدمة الإلزامية للذكور المكلفين بتركيا.

ووفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية فإن قانون الخدمة العسكرية الجديد "يقضي بخفض الخدمة الإلزامية للذكور من 12 شهرا إلى 6 أشهر"، وذلك نقلا على لسان، عمر جليك، متحدث حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع تويتر.

ومن أبرز ما يتضمنه القانون الجديد، وفقا لتقرير الأناضول، اتاحة الفرصة أمام الذكور المكلفين بـ"التسريح مبكرا، بعد إتمامه دورة تدريبة لمدة شهر، مع دفع بدل نقدي كما يسمح للمكلفين المتمين للأشهر الست، إمكانية مواصلة خدمتهم لـ 6 أشهر إضافية على أن يتقاضوا عليها مرتبا شهريا".

ولفت التقرير إلى أنه "وعبر القانون الجديد، من المرتقب أن يسرّح الجيش التركي، قرابة 130 ألف عسكري على مراحل وبشكل مدروس.. فيما تشير التقديرات إلى أن قوام الجيش التركي يتألف من قرابة 400 ألف عسكري".