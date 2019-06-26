ترامب: قادة إيران أغبياء وأنانيون إذا لم يتفاوضوا مع الولايات المتحدة

مهاتير لـCNN: الحرب مع إيران قد يكون أسوأ من الحرب العالمية

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القادة الإيرانيين "لا يبدو أنهم يهتمون بشعوبهم لأنهم يرفضون التفاوض مع الولايات المتحدة"، لكنه قال إنه "ليس في عجلة من أمره لإبرام صفقة بينما تعاني إيران اقتصاديًا من العقوبات الأمريكية"، على حد وصفه.

وأضاف ترامب قبل مغادرته البيت الأبيض متوجهاً إلى اليابان للمشاركة في قمة الـ20 التي تبدأ في 28 يونيو حزيران الجاري، "الكرة ليست في أي ملعب"، وذلك في معرض إجابته عن سؤال عما إذا كانت الكرة في ملعب إيران لبدء المحادثات.

وأوضح الرئيس الأمريكي "يمكن لإيران أن تفعل ما تشاء"، "لا بأس. لدي الكثير من الوقت، لكن لديهم دولة تعاني من ضائقة اقتصادية - إنها كارثة اقتصادية في الوقت الحالي".

وتابع "يمكنهم حل هذه الأزمة بسرعة، أو يمكنهم حلها في غضون 10 سنوات من الآن"، "لدي كل الوقت في العالم".

وذهب ترامب إلى الزعماء الإيرانيين مرة أخرى، قائلاً إنهم "يؤذون شعوبهم بعدم إبرام صفقة مع الولايات المتحدة".

ووصف ترامب قادة إيران "أنانيون وأغبياء" إذا لم يتفاوضوا مع الولايات المتحد، مضيفا "إذا كانوا يهتمون بشعبهم فإنهم سيبرمون صفقة".