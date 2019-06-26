دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طرحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، رؤيتها لتهيئة الظروف المناسبة في الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل تحسين الأوضاع المعيشية في هاتين المنطقتين، بعد مشاركتها في ورشة "السلام من أجل الازدهار" التي عُقدت في البحرين الثلاثاء والأربعاء.

وتضمنت رؤية لاغارد 3 شروط لتهيئة الظروف المناسبة في الضفة والقطاع، وكان أولها ضرورة إجراء السلطة الفلسطينية لإصلاحات شاملة من أجل تمكين النمو وخلق وظائف بقيادة القطاع الخاص واحتواء الاختلالات المالية وتحقيق الاستقرار المالي.

أما النقطة الثانية من رؤية مديرة صندوق النقد الدولي فكانت أن تقوم إسرائيل بتخفيف القيود على دخول السلع والأفراد ورأس المال مع الضفة الغربية وغزة ومع بقية الدول العالم.

ورأت لاغارد أن النقطة الثالثة في رؤيتها تكمن بقيام المانحين الدوليين والإقليميين بزيادة دعمهم المالي لضمان الاستثمارات المناسبة التي من شأنها تعزيز النمو ودعم إصلاحات السلطة الفلسطينية وترسيخها، من أجل دفع عجلة النمو وخلق وظائف في غزة والضفة الغربية.

وفي السياق ذاته، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي أن الإصلاحات الاقتصادية لا يمكن أن تترجم على أرض الواقع إلا بعد التوصل لاتفاق سلام سياسي بين الأطراف المتنازعة.