مسؤول إيراني: أمريكا تحاول التباهي ولن تتفوق على "تكنولوجياتنا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال علاء الدين بروجردي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، الأربعاء، إنه "لا يمكن للولايات المتحدة التفوق على قوة إيران التكنولوجية" وذلك بسبب "التقنيات المتطورة" التي تملكها بلاده.

جاء ذلك في تصريح لبروجردي نقلته وكالة مهر للأنباء الإيرانية، حيث قال: "على الولايات المتحدة أن تدرك أن إيران تختلف عن أي بلد في المنطقة وأن قوة أمريكا لا تكفي للتغلب على قوة إيران"، مرجعا ذلك إلى "إنجازات تقنية هائلة" حققتها بلاده.

وأكد المسؤول الإيراني أنه لا يمكن "للولايات المتحدة أن تنتهك الأراضي الإيرانية حتى من خلال طائراتها بدون الطيار فائقة التطور"، مضيفا: "قبل ستة أعوام، نجحت قواتنا المسلحة في إسقاط طائرة بدون طيار أمريكية الصنع من طراز RQ7 بسلام وإعادة توجيه هندستها الداخلية. واليوم، حاولوا التباهي بقوتهم العسكرية مرة أخرى من خلال إرسال طائرة بدون طيار فائقة التطور".

وتأتي تصريحات بروجردي، بعد تهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بـ"إبادة" إيران إن وجهوا أي هجوم نحو بلاده، قائلا في سلسلة تغريدات: "القيادة الإيرانية لا تفهم كلمتي اللطف والتعاطف ولم تفعل ذلك من قبل، من المحزن أنهم يفهمون فقط لغة القوة والعنف، والولايات المتحدة الأمريكية تمتلك أكبر قوة عسكرية في العالم بفارق كبير عن الآخرين، علما أنه يتم استثمار 1.5 تريليون دولار في هذا المجال في آخر عامين فقط".

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: "الشعب الإيراني الرائع يعاني بلا سبب على الإطلاق، فقيادته تنفق جميع موالها على الإرهاب، ونسبة قليلة على الأمور الأخرى، لم تنس الولايات المتحدة الهجوم الإيراني بقنابل الـ"IED" والـ"EFP"، والتي أسفرت عن مقتل 2000 أمريكي وأصابت الكثير".