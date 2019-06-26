دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استشهد تركي الدخيل، سفير السعودية في الإمارات بمقطع فيديو لوزير الخارجية السعودي الأسبق، الأمير سعود الفيصل، و"البلاغة" في خطاب ألقاه بجلسة في مجلس الشورى بالبلاد.

وعلق السفير السعودي قائلا: "من البلاغة أن لا يكون حديثك رتيباً فيتوقع المستمع جملتك المقبلة قبل أن تقولها. رحم الله الأمير سعود الفيصل خطابه هذا في مجلس الشورى تنقل فيه ما بين العبارة المبكية إلى الجملة المضحكة ضحكاً يشبه البكاء كاعتذاره هنا من حديثه وهو في مرحلة النقاهة من عملية جراحية حاله فيها كحال.."

وقال الفيصل في كلمته: "استميحكم عذرا أن أكون بينكم اليوم وأنا لا أزال في طور النقاهة إثر عملية جراحية كانت حالتي فيها أشبه بحال أمتنا مع الاعتذار بالطبع لأشقائنا المعنيين".

ويذكر أن الأمير سعود الفيصل توفي في التاسع من يوليو/تموز 2015 في سن يناهز 75 عاماً، وكان يعتبر أحد أكبر رجالات المملكة العربية السعودية وأبرز القادة السياسيين في العقود الأخيرة، وأعلن عن إعفائه من منصبه كوزير للخارجية بأبريل/ نيسان، ليخلفه عادل الجبير، في وقت فقدت فيه البلاد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، كما وجدت البلاد نفسها مؤخرا أمام الصراع القائم في اليمن والاعتداء على حدودها الجنوبية من قبل جماعة الحوثيين.