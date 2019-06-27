دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الخميس، أنها تسلمت مسودة مقترح للاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي قدمته الوساطة الإفريقية الإثيوبية.

وقالت قوى الحرية والتغيير، في بيان على صفحة تجمع المهنيين السودانيين، على فيس بوك، أنها ستدرس المسودة لاتخاذ قرار بشأنها، مضيرة إلى أنها "سبق وأن أبدت بعض الملاحظات على إعلان المبادئ الذي قدمته الوساطة"، في وقت سابق، قبل دفعها بمقترحها الجديد.

ويعد ذلك هي أولى خطوات التفاوض غير المباشر بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في السودان بعد توقف المفاوضات على خلفية فض اعتصام القيادة العامة للجيش قبل أسابيع.

يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه قوى الحرية والتغيير إلى تنظيم مواكب مليونية، الأحد المقبل 30 يونيو حزيران، للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وتشير مصادر إلى أن المقترح الأفريقي يتضمن تشكيل مجلس سيادي يضم 7 مدنيين وآخرين عسكريين، فيما يتم التوافق على شخصية مدنية ثامنة لترأس هذا التشكيل، وتمثلت نقطة الخلاف بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير حول رئاسة المجلس بعد إصرار قوى الحرية والتغيير على أن تكون شخصية مدنية، فيما يرفض المجلس العسكري الانتقالي ذلك.