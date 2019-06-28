دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشرت الإعلامية البحرينية، سوسن الشاعر، مقطع فيديو قالت إنه من عمليات الاعتداء التي طالت سفارة بلادها في العراق، موجهة انتقادات للواء قاسم سليماني، قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات للشاعر على صفحتها بتويتر، حيث قالت: "صاروخ بالستي يوجه للكعبة لا عجب و بلطجي عميل يمارس همجيته على سفارة دولة عربية لا عجب و حيثما كانت الوضاعة فمصنعها طهران لا عجب في نذالتهم او خستهم انما العجب في من ارتضى ان يكون خادم لهم و اصله عربي.."

وأضافت: "قاسم سليماني الفارسي يتحدى العراقيين في عقر دارهم بان له الكلمة الطولى وهو من يحكم العراق فلا رئيس حكومة ولا وزير داخليه ولا جيش عراقي ولا دولة بل ولاية إيرانية.. سفارة البحرين.. بغداد.. اختبار للنفوذ الايراني ورسالة من الحرس الثوري للحكومة العراقية انها تستطيع ان تصل الى حيث تشاء.. هي رسالة ان الحشد متغلغل في القوات الامنية والجيش.. اليوم هذا امتحان للدولة العراقية أكثر منه اعتداء على سفارة.. ناهيك عن قصة فلسطين التي هي اخر اهتماماتهم سفارة البحرين".

وكانت وزارة الخارجية البحرية قد أصدرت بيانا تستنكر فيه الاعتداء على سفارتها مشيرة إلى أنها استدعت سفيرها في العراق للتشاور.