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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نائب وزير الخارجية الايرانية للشؤون القانونية غلام حسين دهقاني، أن وزارة الخارجية الإيرانية قدمت شكوى رسمية إلى مجلس الأمن بشأن انتهاك الطائرة المسيرة الأمريكية لأجوائها.

وقال دهقاني، حسبما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، إن وزارة الخارجية الإيرانية "تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأمينها العام وذلك استنادا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف أن الرسالة إشارة إلى أنه "في حال تكرار مثل هذه الانتهاكات فإن إيران تحتفظ بحقها في الدفاع عن حدودها المائية والتصدي لاي عدوان"، على حد وصفه.

وتابع، بحسب الوكالة، أن "الجانب الأمريكي يدعي أن طائرة التجسس لم تدخل المجال الجوي الإيراني، وهو بالطبع لا يمكن أن يثبت مثل هذا الادعاء لأن الطائرة سقطت بعد استهدافها داخل الاراضي الإيرانية.

كانت السلطات الإيرانية أعلنت قبل أقل من أسبوعين، إسقاط طائرة بدون طيار أمريكية بعد دخولها الأجواء الإيرانية، في الوقت الذي تنفي فيه الإدارة الأمريكية ذلك وتؤكد أن الطائرة كانت في الأجواء الدولية فوق مياه الخليج، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعه عن ضربة عسكرية كانت موجهة لإيران في أعقاب إسقاط تلك الطائرة.