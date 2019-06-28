الرئاسة التونسية: تحسن الحالة الصحية للسبسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الرئاسة التونسية، الجمعة، تحسن الحالة الصحية للرئيس الباجي قايد السبسي وذلك بعد ساعات من نقله للمستشفى العسكري في العاصمة تونس.

وقالت الرئاسة التونسية في صفحتها على فيس بوك، إن حالة الرئيس السبسي في تحسن وإنه أجرى اتصالا هاتفيا بوزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي.

ونقل الرئيس التونسي البالغ من العمر 93 عاما إلى المستشفى العسكري في تونس بعد تعرضه لوعكة صحية، وقال مستشار الرئيس التونسي إن حالته كانت حرجة، إلا أنه سرعان ما أكد استقرار الحالة الصحية للرئيس بعد تردد شائعات عن وفاته.

جاء ذلك فيما قتل شرطي تونسي وأصيب 8 آخرين في انفجارين انتحاريين، الخميس، بوسط العاصمة تونس.