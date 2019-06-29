دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علقت أغنس كالامارد، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات التعسفية والمنفذة خارج نطاق القضاء، على مصافحة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مع ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، ولقاء الأخير مع ملكة هولندا، ماكسيم.

جاء ذلك في تغريدة لكالامارد على صفحتها بتويتر، حيث قالت في تعليق على تقرير مصافحة ترامب ومحمد بن سلمان قائلة: "عزيزي دونالد ترامب، عندما التقيت بولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، هل ناقشت قتل السيد خاشقجي، التسلسل القيادي، التحقيق الفاشل، المحاكمة المغلقة؟ بإمكانك احداث كل التغيير في البحث عن العدالة لجمال".

وعن لقاء ملكة هولندا مع ولي العهد السعودي، قالت كالامارد في تغريدة منفصلة: "يا صاحبة السمو الملكي، عندما قدمت لمحمد بن سلمان شرف لقائك، أنا أؤمن أنك أبرزت قتل خاشقجي خارج نطاق القضاء، التحقيقات الفاشلة، وعدم التركيز على التسلسل القيادي، المحاكمة المغلقة، أنا واثقة أنك طالبت بالعدالة لجمال".

وفي تغريدة ثالثة، قالت المقررة الأممية: "G20: ماي (رئيسة وزراء بريطانيا) تطلب الشفافية من الأمير السعودي بقضية خاشقجي. هذا ليس بالكثير ولكنه قد يكون أكثر مما قدمه العديد من الزعماء في G20. الصمت ليس خيارا.. العدالة لجمال".

ويذكر أن كالامارد أوصت في تقريرها بتطبيق "عقوبات على ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى حين تقديم أدلة تظهر وتؤيد أن لا علاقة له في هذا الإعدام"، في حين عبّرت السلطات السعودية عن رفضها لهذا التقرير في بيانات رسمية وعلى لسان، عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية.