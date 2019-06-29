قيادة الجيش الوطني الليبي تأمر بضرب أصول تركيا بالبر والبحر

نبذه القذافي ولجأ لأمريكا قبل عودته إلى ليبيا.. من هو حفتر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أو ما يُعرق بـ"قوات شرق ليبيا" والتي يقودها المشير خليفة حفتر، إن الأوامر صدرت لاستهداف القطع البحرية التركية في المياه الليبية بالإضافة إلى الأهداف الاستراتيجية التركية على الأرض في البلاد.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي: "منذ ليلة الأمس، تعرضت سيادة الأراضي الليبية لاعتداءات تركية غير شرعية أدت إلى أعمال تدميرية"، لافتا إلى أنه ونتيجة لذلك فإن "أهدافا مثل الشركات والمقرات والمشاريع التي تعود للحكومة التركية ستعتبر كلها أهدافا شرعية للقوات المسلحة الليبية".

وأضاف المسماري قائلا: "كل الرحلات الجوية من وإلى تركيا سيتم تعليقها وسيتم اعتقال كل الأتراك على الأراضي الليبية".

وأردف المسماري أن الجيش الوطني الليبي سيسقط "مشروع تنظيم الإخوان الإرهابي" في البلاد، مشيرا إلى أن القوات ستقتحم مدينة غريان وسنواصل تدمير قدرات "الميليشيات" في إشارة إلى قوات حكومة الوفاق الوطني بالعاصمة طرابلس.