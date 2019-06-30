دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—خاطب الداعية الإسلامي السعودي، عائض القرني، من يقول ويصف الإسلام بـ"التخلف" مطالبا إياه بتقديم دليل واحد من القرآن أو سنة النبي محمد، على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة للقرني على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "أقول لمن يصف الإسلام بالتخلّف: أعطوني دليلاً واحداً من الكتاب والسُنّة أن الإسلام يمنع التمدّن، والتحضّر، والتطوير، والبحث، والاكتشاف، والاختراع؟، بل نصوصه تدعو إلى إعمار الأرض، وإصلاح الحياة، والبحث في الأنفس والآفاق".

ويذكر أن الداعية القرني أثار جدلا واسعا مطلع مايو/ أيار الماضي، بعد حديثة عن تيار الصحوة في المملكة العربية السعودية وتقديمه اعتذرا باسم الصحوة للمجتمع السعودي عن الأخطاء أو التشديد التي خالفت الكتاب والسنة وسماحة الإسلام وضيقت على الناس، قائلاً إنه مع الاسلام المعتدل المنفتح على العالم الذي نادى الأمير محمد بن سلمان.

وتابع حينها في التصريحات التي جاءت خلال مقابلة على قناة روتانا خليجية أنه لم يعد هناك مجال للمجاملة حيث أن الوطن والقيادة مستهدفان على حد وصفه، متحدثاً عن 3 خطوط حمراء: الإسلام المعتدل الوسطي، الوطن والقيادة والمبايعة للملك سلمان وولي عهده. وقال إن إيران وأردوغان وإيران يستهدفون المملكة.