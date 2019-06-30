أردوغان يرد على "أوامر" ضرب أصول تركيا في ليبيا

نبذه القذافي ولجأ لأمريكا قبل عودته إلى ليبيا.. من هو حفتر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على إعلان الجيش الوطني الليبي أو ما يُعرف بـ"قوات شرق ليبيا" التي يقودها المشير خليفة حفتر، استهداف الأصول التركية في البر والجو.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقب ختام قمة العشرين في اليابان إنه لا يزال "غير متأكد من الجهة التي أصدرت تلك التعليمات"، مضيفا "في حال كانت التعليمات صادرة عن اللواء حفتر فإننا سنتخذ التدابير اللازمة".

وأكد الرئيس التركي على أن بلاده "ستتخذ التدابير اللازمة" حال صدرت أي خطوات عدائية في ليبيا ضدها من قوات حفتر، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وكان أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي قد صرح بأن الأوامر صدرت لاستهداف القطع البحرية التركية في المياه الليبية بالإضافة إلى الأهداف الاستراتيجية التركية على الأرض في البلاد، قائلا: "منذ ليلة الأمس، تعرضت سيادة الأراضي الليبية لاعتداءات تركية غير شرعية أدت إلى أعمال تدميرية"، لافتا إلى أنه ونتيجة لذلك فإن "أهدافا مثل الشركات والمقرات والمشاريع التي تعود للحكومة التركية ستعتبر كلها أهدافا شرعية للقوات المسلحة الليبية".