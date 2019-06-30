نتنياهو يستشهد بحديث وزير خارجية البحرين عن إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استشهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصريحات لوزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، في مستهل كلمته في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.

وقال نتنياهو في مقطع فيديو نشره المتحدث باسمه للإعلام العربي، عفير جنلدمان: " إن وزير خارجية البحرين قال إن إسرائيل دولة في الشرق الأوسط وجزء من تراثنا الإقليمي".

وتابع رئيس الوزراء مقتبسا حديث الشيخ خالد بن أحمد، قائلا: "للشعب اليهودي مكان بيننا ويجب أن يصدق الجمهور الإسرائيلي أن هناك دولا تريد تحقيق السلام وتشجع الفلسطينيين على ذلك".

وفي سياق منفصل، كان قد أثار جندلمان جدلا على تويتر بعد أن نشر صورة قال إنها تحية باللغة العبرية من الكعبة التي تعتبر رمزا وقبلة للمسلمين.

وقال المتحدث باسم نتنياهو إن الرسالة تضمنت تحية بالعبرية مفادها: "يوم سبت سعيد"، في حين رأى بعض المغردين أن الصورة مفبركة وليست حقيقية، واعتبر آخرون أن من وجهها ليس مسلما.