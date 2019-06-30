السعودية تستنكر الاعتداء على سفارة البحرين بالعراق وترحب بموقف بغداد

مظاهرات في الأردن ضد أي مشاركة بمؤتمر البحرين و"صفقة القرن"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عبّر مصدر بوزارة الخارجية السعودية، الأحد، عن استنكار بلاده لحادث اعتداء متظاهرين على سفارة البحرين في العراق، مرحبا بالموقف الذي اتخذته الحكومة العراقية في هذا الشأن.

صورة أرشيفية لمقر السفارة البحرينية في العراق العام 2005

وشدد المصدر وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية على أن "المملكة وهي تعرب عن إدانتها لهذه الأحداث التي تتنافى مع أبسط قواعد الأعراف الدبلوماسية، وتخالف كافة المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، ترحب في الوقت نفسه بموقف الحكومة العراقية من الاعتداء المرفوض، وما اتخذته من إجراءات لتوفير الحماية اللازمة لتأمين سلامة البعثة البحرينية".

وأهاب المصدر "بقدرة كل من مملكة البحرين وجمهورية العراق على تجاوز تلك الحادثة، مؤكدًا وقوف المملكة إلى جانب الدولتين الشقيقتين في كل المساعي التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وكانت الإعلامية البحرينية، سوسن الشاعر، نشرت مقطع فيديو قالت إنه من عمليات الاعتداء التي طالت سفارة بلادها في العراق، موجهة انتقادات للواء قاسم سليماني، قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني.

ويذكر أن الاعتداء على السفارة البحرينية في العراق جاء بوقت متزامن مع استضافة المنامة لـ"ورشة البحرين" وخطة السلام الأمريكية بين إسرائيل والفلسطينيين.