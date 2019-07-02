ترامب عن زيادة إنتاج إيران من اليورانيوم المخصب: طهران تلعب بالنار

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليقًا على إعلان إيران تجاوز إنتاجها من اليورانيوم المخصب الحد الأقصى المحدد في الاتفاق النووي، إنه "ليس لديه أي رسالة لإيران على الإطلاق" بعد أن خرقت البلاد القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم بموجب الاتفاق النووي ، لكنه حذر من أن إيران "تلعب بالنار".

وأضاف ترامب "إنهم يعرفون ماذا يفعلون. يعرفون ما يلعبون به. وأعتقد أنهم يلعبون بالنار"، وتابع: "لا توجد رسالة إلى إيران على الإطلاق".

كانت الخارجية الأمريكية دعت، في بيان لها، مساء الاثنين، إيران إلى وقف تخصيب اليورانيوم، معتبرة أن "إيران الرائدة في رعاية الإرهاب تستخدم برنامجها النووي لابتزاز المجتمع الدولي وتهديد الأمن الإقليمي"، وذلك على خلفية الإعلان الإيراني بتجاوز طهران للحد الأقصى المسموح به في الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وأشار البيان، الذي وصل CNN نسخة منه، إلى أنه "يجب ألا يسمح أي اتفاق نووي للنظام الإيراني بتخصيب اليورانيوم على أي مستوى"، حسبما جاء في البيان.

وأوضح البيان أن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب تدعو المجتمع الدولي إلى "استعادة معيار حظر الانتشار النووي القديم المتمثل في عدم التخصيب لبرنامج إيران النووي"، لافتًا إلى أن "إيران تمتلك القدرة المطلقة على السعي للحصول على الطاقة النووية السلمية دون تخصيب محلي".