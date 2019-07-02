أنور قرقاش يدعو لاستئناف الحوار بين المعارضة والجيش في السودان

أكبر مظاهرة في السودان منذ حملة القمع في يونيو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، المعارضة السودانية والمجلس العسكري إلى "بعض التوافق وتفادي استمرار الأزمة وتفاقمها".

وقال قرقاش في تغريدة له على تويتر، إنه يجب أن يستمر الحوار في السودان "بعيدا عن الاحتداد ونحو اتفاق بشأن الترتيبات الانتقالية الضامنة والمؤسسة لنظام دستوري مستقر".

وأضاف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنه "من الضروري تفادي المواجهة والتصعيد".

يأتي ذلك فيما دعت قوى إعلان الحرية والتغيير، المحركة للاحتجاجات في السودان، إلى العصيان المدني والإضراب الشامل في 14 يوليو تموز الجاري، للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين وتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث العنف التي جرت في السودان منذ أبريل نيسان الماضي.

كما حملت القوى التي ساهمت في الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير، حملت المجلس العسكري الانتقالي مسؤولية مقتل 8 أشخاص وإصابة العشرات في مظاهرات 30 يونيو، والتي كانت القوى دعت لها لإحياء ذكرى الشهداء والمطالبة بتسليم السلطة.

وتوقفت المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير قبل أسابيع بعد فض اعتصام القيادة العامة للجيش والذي أسفر عن مقتل ما يزيد عن 100 شخص وإصابة المئات.