واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- دعت الخارجية الأمريكية في بيان لها، مساء الاثنين، إيران إلى وقف تخصيب اليورانيوم، معتبرة أن "إيران الرائدة في رعاية الإرهاب تستخدم برنامجها النووي لابتزاز المجتمع الدولي وتهديد الأمن الإقليمي"، وذلك على خلفية الإعلان الإيراني بتجاوز طهران للحد الأقصى المسموح به في الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وأشار البيان، الذي وصل CNN نسخة منه، إلى أنه "يجب ألا يسمح أي اتفاق نووي للنظام الإيراني بتخصيب اليورانيوم على أي مستوى"، حسبما جاء في البيان.

وأوضح البيان أن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب تدعو المجتمع الدولي إلى "استعادة معيار حظر الانتشار النووي القديم المتمثل في عدم التخصيب لبرنامج إيران النووي"، لافتًا إلى أن "إيران تمتلك القدرة المطلقة على السعي للحصول على الطاقة النووية السلمية دون تخصيب محلي".

واعتبر البيان أن النظام الإيراني سيشكل خطرًا أكبر على المنطقة والعالم إذا امتلك أسلحة نووية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "ملتزمة بالتفاوض على صفقة جديدة وشاملة مع النظام الإيراني لحل تهديداته للسلم والأمن الدوليين"، وتابع "طالما استمرت إيران في رفض الدبلوماسية وتوسيع برنامجها النووي ، فإن الضغوط الاقتصادية والعزلة الدبلوماسية ستزداد حدة".

كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت تجاوز إيران للحد الأقصى المسموح به في الاتفاق النووي، من اليورانيوم المخصب وهو 300 كيلو غرام.