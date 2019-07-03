الرئيس الجزائري المؤقت يدعو إلى "حوار وطني شامل" لتنظيم انتخابات الرئاسة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر صالح، إلى إطلاق حوار وطني شامل لمناقشة تفاصيل الانتخابات الرئاسية المقبلة وبحث كافة الإجراءات اللوجيستية الخاصة بتنظيم ومراقبة الانتخابات من أجل الوصول إلى انتخاب رئيس يحظى بالشرعية الدستورية والسياسية، مؤكدًا أن الحل الوحيد للأزمة في الجزائر هو انتخاب رئيس يحظى بالتوافق.

وتعهد الرئيس الجزائري المؤقت في كلمة نقلها التليفزيون الجزائري، الأربعاء، بعدم مشاركة أي من مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية، وحيادها والاكتفاء بتقديم الخدمات المادية اللازمة لإنجاح الحوار.

وسيشرف على ذلك الحوار شخصيات عامة ومستقلة، لن تشارك في الانتخابات المقبلة.

ودعا عبد القادر صالح جميع الفاعلين السياسيين ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة والشباب إلى الانخراط في هذا الحوار الوطني الشامل، مشيرًا إلى أنه يقترح مشروع قانون بتشكيل هيئة الانتخابات المستقلة والتي ستبثق عن لجنة الحوار الوطني.

وشدد صالح في كلمته التي تأتي في الذكرى 57 للاستقلال، على احترام الدولة لحق التظاهر والتعبير، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهودها لحماية الحقوق الأساسية للمواطنين، معتبرًا أن التغيير والتحول الديمقراطي هو أهم أولويات السلطات الجزائرية.