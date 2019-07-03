إيران ترد على الإماراتية أمل القبيسي و"احتلال" الجزر الثلاث بالخليج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عبّر مسعود بزشكيان، نائب رئيس مجلس الشورى في إيران، عن رفض بلاده للتصريحات التي أدلت بها، أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات العربية المتحدة عن "احتلال" إيران للجزر الثلاث في الخليج، خلال المؤتمر البرلماني الدولي في العاصمة الروسية، موسكو.

وقال بزشكيان وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية معتبرا تصريحات القبيسي "تناقض الواقع وعديمة القيمة سياسيا وجغرافيا"، مؤكدا على "سيادة إيران الوطنية الكاملة على الجزر الايرانية الثلاث في الخليج الفارسي، ومن المؤكد اننا في هذا الصدد نرفض اي ادعاء مناقض للواقع وغير حقيقي وغير قانوني وفاقد للقيمة السياسية والجغرافية".

وأضاف أن إيران "تتابع على الدوام سياسة الصداقة والجيرة الجيدة مع جميع الدول الجارة، وإننا وبهذا الصدد ننصح رئيس وفد الامارات انه من الافضل بدلا عن توجه الاتهامات الفارغة والمكررة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية ان يفكر بمبادرات وافكار إيران لتوفير الامن وارساء الاستقرار والتعاون الاقليمية وكذلك خفض التوترات وحالات سوء الفهم في المنطقة وان لا يسمحوا باستخدام اراضيهم للعدوان والتآمر".

وكانت القبيسي قد قالت خلال الجلسة الافتتاحية الرئيسية بالمؤتمر، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية: "احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث ’طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى‘ و التي تمثل جزءا غاليا من أرض دولة الامارات إلى جانب محاولات تأجيج النزاعات و تسليح الميلشيات الإرهابية و تمويل الإرهاب و التطرف ما يشكل تهديدا للمنطقة وشعوبها".

وأكدن القبيسي على أن "سياسة دولة الإمارات تقوم على مبدأ احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني باعتبارهما أساسا لا غنى عنهما في حل النزاعات الدولية والعمل من أجل الاستقرار والأمن الدوليين".