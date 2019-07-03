سفير إيراني لـCNN: دول بالمنطقة لا تدعم اتهامنا بمهاجمة سفن بالخليج

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال ​مجيد تخت روانجي، سفير إيران في الأمم المتحدة، إن هناك عددا من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة لا يدعمون الاتهامات التي وجهتها الإدارة الأمريكية لطهران وأنها من يقف خلف الهجمات التي تعرضت لها عدد من السفن في منطقة الخليج.

جاء ذلك في مقابلة للدبلوماسي الإيراني مع الزميل فريد زكريا لـCNN حيث قال: "سبق ورفضنا مثل هذه المزاعم، في الحقيقة هذه المزاعم غير مدعومة من بعض الدول الإقليمية ومن بعض حلفاء أمريكا المقربين (بالمنطقة) فكيف يمكنهم زعم أن ذلك صحيحا؟ قلنا سابقا إن هذا أمر لا تسعى إليه إيران فنحن لا نريد مشاكل وتوتر في المنطقة ولا نسعى وراء صراع، وعليه هذا ليس عملنا.."

وعن الوضع الاقتصادي وقدرة إيران على تحمل العقوبات الاقتصادي الأمريكية عليها، قال الدبلوماسي الإيراني: "اعتقد اننا قادرون على ذلك، واجهنا أوضاعا صعبة خلال الحرب الإيرانية العراقية وفرض العراق حربا لـ8 سنوات على إيران، تمكنا من النجاة، ومتأكد أنه يمكننا ذلك الآن".

وتابع قائلا: "نعم، العقوبات الاقتصادية تفرض ضغوطا على الشعب الإيراني هذه حقيقة، لكن هذا لا يعني أننا سنخضع للضغط، في الحقيقة الشعب الأمريكي ليسوا مؤيدين لوضع ضغوط على أمة أخرى.. نعم هناك ضغط ولكننا سنتولى الأمر كما توليناه في الماضي".