مقتل مخطط هجومي تونس بعد تفجير نفسه أثناء مطاردة الشرطة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الداخلية في تونس، إن مدبر التفجيرين الانتحاريين، اللذين وقعا في العاصمة التونسية، الخميس الماضي، فجر نفسه أيضا لدى تعقبه من جانب الشرطة، بحسب بيان للداخلية التونسية في صفحتها على فيس بوك.

وأضافت الداخلية التونسية في بيانها، أن "الإرهابي أيمن السميري كان متورطا في تفجيري الخميس الانتحاريين وأن التحقيقات أثبتت أنه العقل المدبر للعملية"، مؤكدة عدم وقوع خسائر في هذا التفجير.

وأوضحت الداخلية التونسية في بيانها ”على إثر عملية مطاردة مطولة للعنصر الإرهابي الفار أيمن السميري، تمت محاصرته من قبل دوريات تابعة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بحي الانطلاقة بالعاصمة، وأثناء إطلاق النار عليه عمد إلى تفجير نفسه باستعمال حزام ناسف كان يرتديه ولم يتم تسجيل أي خسائر بشرية“.

وكان انتحاريان فجرا نفسيهما في هجومين منفصلين على الشرطة في العاصمة، الخميس الماضي، مما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة آخرين. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عن الهجومين.