واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الإيراني من التهديدات التي كان أعلنها، الأربعاء، والخاصة بتخصيب اليورانيوم بمستويات تتجاوز المسموح به في الاتفاق النووي، وقال ترامب إنه على إيران أن "تنتبه للتهديدات" مضيفا "يمكن أن تعود وتلدغك".

وقال الرئيس الأمريكي، "إيران أصدرت تحذيرًا جديدًا، روحاني قال إنهم سيخصبون اليورانيوم بالكمية التي يحتاجونها، إذا لم يكن هناك اتفاق نووي جديد، فانتبه لتهديداتك، فقد ترتد وتلدغك كما لم يلدغ أحد من قبل".

وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس ترامب لـCNN، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة تراقب ما يفعله الأوروبيون فيما يتعلق بخرق إيران للاتفاق النووي وتجاوز الحد المسموح به لإنتاج اليورانيوم المخصب، مشيرًا إلى أن إيران لم تصل بعد إلى الحد الذي يمكنها من صنع سلاح نووي.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أعلن أن إيران ستزيد من معدلات تخصيب اليورانيوم بعد 7 يوليو تموز الجاري، إذا لم تلتزم دول الاتفاق النووي بالتزاماتها.