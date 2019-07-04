الأميرة السعودية ريما تغرد معلنة مباشرتها لمنصب السفير بأمريكا

أميرة سعودية: أود أن أرى تغييرات في نظام الولاية

واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—نشرت الأميرة ريما بنت بندر، تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر، معلنة مباشرتها لمهام سفيرة المملكة العربية السعودية في أمريكا، حيث تعتبر أول امرأة تتولى هذا المنصب.

وقالت الأميرة في تغريدتها: "بدأت اليوم مهمتي سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.. اسأل الله لي ولزملائي التوفيق في مهمتنا لخدمة وطننا الحبيب"، في حين قال فهد ناظر، المتحدث الرسمي باسم سفارة المملكة بواشنطن: "باشرت سمو الأميرة ريما بنت بندر مهمتها على الفور لتعزيز الشراكة التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية".

وتعد الأميرة ريما بنت بندر، السفيرة الحادية عشرة للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1945، وأول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ويذكر أن الأميرة ريما بنت بندر تولت منصب السفير بأمريكا خلفا للأمير خالد بن سلمان، نجل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي باشر مهامه بمنصب نائب وزير الدفاع بالمملكة.