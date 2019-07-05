بولتون عن احتجاز ناقلة النفط الإيرانية: أخبار ممتازة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علق جون بولتون، مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لشؤون الأمن القومي، على إعلان احتجاز البحرية البريطانية لناقلة نفط إيرانية كانت في طريقها إلى سوريا، واصفا ذلك بـ"الأخبار الممتازة".

جاء ذلك في تغريدة لبولتون على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "أخبار ممتازة: المملكة المتحدة احتجزت ناقلة النفط العملاقة غرايس I لادن بنفط إيراني بطريقها إلى سوريا مخالفة العقوبات الأوروبية.."

وتابع بولتون قائلا: "أمريكا وحلفائنا مستمرون في منع الأنظمة في طهران ودمشق التربح من التجارة غير المشروعة هذه".

ويذكر أن الخارجية الإيرانية، وعلى لسان متحدثها عباس وموسوي، قالت إن الاستيلاء "المدمر" على ناقلة النفط في مضيق جبل طارق من قبل السلطات البريطانية، قد يزيد التوترات في الخليج، وفق ما نقلته قناة برس تي في الإيرانية نقلاً عن بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، الخميس، إن قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية صعدت على متن السفينة التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 300 ألف طن في وقت مبكر من صباح الخميس.