أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حذر مسؤول إيراني كبير، من أن من واجب طهران الاستيلاء على ناقلة نفط بريطانية إذا لم يتم إطلاق سراح الناقلة الإيرانية المحتجزة في جبل طارق.

وغرد محسن رضائي أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، الجمعة، قائلاً: "إذا لم تفرج المملكة المتحدة عن ناقلة النفط الإيرانية، فإن مسؤولينا ملزمون بالرد بالمثل والاستيلاء على ناقلة نفط بريطانية".

واقتحمت قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية في جبل طارق سفينة إيرانية يُعتقد أنها كانت تنقل النفط إلى سوريا يوم الخميس، فيما قالت السلطات إنه انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا.

وقال مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث البريطاني لـCNN، إنه ليس لديه أي تعليق، في الوقت الحالي، ردًا على التغريدة.