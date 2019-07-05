دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال محسن رضوي أحد القياديين البارزين في الحرس الثوري الإيراني إن احتجاز قوات البحرية البريطانية لناقلة النفط الإيرانية غرايس 1 "يوجب" على مسؤولي إيران الرد بالمثل واحتجاز ناقلة نفط بريطانية.

جاء ذلك في تغريدة لرضوي المسؤول أيضا في مجلس تشخيص مصلحة النظام بإيران على صفحته بتويتر، إذ قال: "إذا لم تطلق المملكة المتحدة ناقلة النفط الإيرانية، فعلى مسؤولينا واجب التعامل بالمثل واحتجاز ناقلة نفط بريطانية".

مكتب وزارة الخارجية البريطانية قال لـCNN إنه ليس لديه تعليق في الوقت الحالي على هذه التغريدة.

ووفقًا لخبراء شحن، بدأت ناقلة النفط "غرايس 1" رحلتها مطلع أبريل/ نيسان قرب ساحل إيران، ربما في مصفاة لتكرير النفط، من ثم بدلاً من المرور مباشرة عبر قناة السويس، قطعت رحلة على طول قارة إفريقيا، في مسار مثير، لافتين إلى أن على متنها حمولة كبيرة تزن قرابة 300 ألف طن.