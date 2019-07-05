دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إلى إجراء الانتخابات البرلمانية في 6 أكتوبر تشرين الأول المقبل، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 17 نوفمبر تشرين الثاني المقبل، كما أعلن السبسي في أول أيام عمله بعد تعرضه لوعكة صحية قبل نحو أسبوع، مد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر اعتبارًا من الجمعة 5 يوليو تموز.

ووقع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الجمعة، على الأمر الرئاسي، المتعلق بالدعوة للانتخابات التشريعية والرئاسية، حسبما نشرت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية.

وقال السبسي في أول ظهور له بعد الوعكة الصحية" الحادة" التي كانت تعرض لها، "اليوم هناك التزامات أكيدة مرتبطة بالانتخابات القادمة.. وكان لا بد من إصدار الأوامر التي بمقتضاها تتم دعوة الناخبين لتأدية واجبهم الانتخابي"، وأضاف "سنواصل العمل من أجل أن تتم هذه العهدة الرئاسية التي ستنتهي أواخر ديسمبر 2019 ".

وغادر السبسي، المستشفى العسكري بالعاصمة تونس، قبل يومين، بعد تلقيّه العلاج وتعافيه من وعكة صحية.

وفي أواخر 2015، أعلنت حالة الطوارئ في تونس في أعقاب حادث إرهابي، ومنذ ذلك الحين يتم تمديد حالة الطوارئ لمرات عدة.